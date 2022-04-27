رئيسة المفوضية: بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين

القاهرة - بوابة الوسط

تحصل بولندا وبلغاريا حاليا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إمداداتها، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دين لايين الأربعاء.



وقالت «اليوم فشل الكرملين مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء. عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته»، حسب وكالة «فرانس برس».