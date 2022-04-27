رئيسة المفوضية: بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين

تحصل بولندا وبلغاريا حاليا على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد أن قطع عملاق الطاقة الروسي غازبروم إمداداتها، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دين لايين الأربعاء.
وقالت «اليوم فشل الكرملين مرة أخرى في محاولته بث الانقسام بين الدول الأعضاء. عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا يقترب من نهايته»، حسب وكالة «فرانس برس».
تحذير من المفوضية الأوروبية
وفي وقت سابق حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، شركات الاستيراد الأوروبية من أن تسديد فواتير الغاز الروسي بالروبل كما يريد الكرملين، يمثل انتهاكًا للعقوبات. وقالت للصحفيين إن ما لم يكن عقد الاستيراد محددًا بالروبل، لا ينبغي على الشركات الأوروبية أن تذعن للضغط للدفع بالعملة الروسية، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس». وأضافت «سيكون ذلك خرق للعقوبات، وبالتالي خطر على الشركات»
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