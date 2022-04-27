بايدن: تبادل السجينين بين واشنطن وموسكو تطلب «قرارات صعبة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عن الجندي السابق في البحرية الأميركية، تريفور ريد، المسجون في روسيا مقابل سجين روسي في الولايات المتحدة تطلبت «قرارات صعبة».

وقال بايدن إن «المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا استخف بها»، مضيفا أن «عودته الآمنة شهادة على الأولوية التي توليها إدارتي لإعادة أميركيين محتجزين رهائن ومعتقلين ظلما في الخارج، إلى الوطن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها أفرجت عن جندي المارينز السابق، تريفور ريد، المسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي، كونستانتين ياروشنكو، المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزرة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلغرام: «نتيجة لعملية مفاوضات مطولة، جرى في 27 أبريل 2022 الإفراج عن المواطن الأميركي، تريفور ريد، المُدان سابقا في الاتحاد الروسي، مقابل المواطن الروسي كونستانتين ياروشنكو الذي حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن لمدة 20 عاما في 2010».