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موسكو تفرج عن جندي «مارينز» سابق مقابل طيار مسجون في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 02:26 مساء
موسكو تفرج عن جندي «مارينز» سابق مقابل طيار مسجون في أميركا
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أعلنت موسكو، الأربعاء، أنها أفرجت عن جندي المارينز السابق، تريفور ريد، المسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي، كونستانتين ياروشنكو، المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزرة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلغرام: «نتيجة لعملية مفاوضات مطولة، جرى في 27 أبريل 2022 الإفراج عن المواطن الأميركي، تريفور ريد، المُدان سابقا في الاتحاد الروسي، مقابل المواطن الروسي كونستانتين ياروشنكو الذي حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن لمدة 20 عاما في 2010»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

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