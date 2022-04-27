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روسيا تحظر دخول 287 نائبا بريطانيا إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:22 مساء
روسيا تحظر دخول 287 نائبا بريطانيا إلى أراضيها
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت موسكو، الأربعاء، حظر دخول 287 نائبا إلى روسيا ردا على عقوبات بريطانيا استهدفت برلمانيين روسا.

وقالت وزارة الخارجية لروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس بإدراج 386 نائبا في الدوما (مجلس النواب) إلى قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيود شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم»، الذي يضم في المجموع 650 عضوا.

وسبق أن أعلنت روسيا منتصف الشهر الجاري أنها حظرت دخول رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين، بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

عقوبات متبادلة بين روسيا وبريطانيا 
وقالت وزارة الخارجية في بيان «اتخذت هذه الخطوة ردا على الحملة الإعلامية والسياسية، التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبريطانيا كانت من أولى الدول وأكثرها حماسة لفرض عقوبات على روسيا، حيث جمدت أصول «غازبروم بنك» و«ألفابنك» الروسيين، وشركة «سوفكوم فلوت» للشحن المملوكة للدولة.

واستهدفت العقوبات أيضا شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع «كرونشتادت» المنتج الرئيسي للطائرات الروسية المسيرة. كما جرت معاقبة مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

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