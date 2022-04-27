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روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:07 مساء
روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية
شعار منظمة السياحة العالمية. (الإنترنت)
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قررت روسيا، الأربعاء، الانسحاب من منظمة السياحة العالمية لتستبق بذلك طرح استبعادها عبر تصويت الدول الأعضاء، على ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من مدريد مقرا لها.

وكتبت المنظمة في تغريدة «أعلنت روسيا نيتها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية» خلال اجتماع الجمعية العمومية في مدريد، مضيفة أن تعليق عضويتها «أصبح ساريا بشكل فوري» من المنظمة التي أعلنت في مطلع مارس أنها تريد تعليق عضوية روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنظمة السياحة العالمية‏ هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصاءات المتعلقة بالطلب والعرض بشأن السياح.

تأثر السياحة الروسية بالعقوبات
وتأثرت حركة السياحة إلى روسيا بالحرب على أوكرانيا، فقد أطلقت الولايات المتحدة أجراس الإنذار لرعاياها بمغادرة روسيا وسط الحرب القائمة مع أوكرانيا.

وقالت السفارة الأميركية في روسيا إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين في روسيا التفكير في المغادرة على الفور بسبب تراجع عدد الرحلات الجوية المتاحة في البلاد.

كما شددت وزارة الخارجية الألمانية من نصائحها الأمنية الخاصة بالسفر إلى روسيا. ونصحت الوزارة المواطنين بعدم السفر إلى روسيا.

انكماش الاقتصاد الروسي
وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% في العام 2022 في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات.

وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10% هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.

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