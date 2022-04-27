طائرات مسيرة وإطلاق نار قرب مستودع الذخيرة الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت سلطات ترانسدنيستريا المنطقة المولدافية المدعومة من موسكو والمحاذية لأوكرانيا، الأربعاء، بوقوع إطلاق نار باتجاه قرية تضم مستودع ذخيرة روسيا بعد تحليق لطائرات مسيرة.

وقالت السلطات «الليلة الماضية، لوحظ عديد الطائرات المسيرة في الأجواء فوق قرية كولباسنا» مضيفة «صباح 27 أبريل عند الساعة 8:45 (05:45 ت غ) أطلقت نيران من الجانب الأوكراني باتجاه كولباسنا» مؤكدة عدم ورود معلومات عن إصابات، حسب وكالة «فرانس برس».

وترانسدنيستريا التي انفصلت عن مولدافيا بعد حرب أهلية قصيرة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، وتدعمها موسكو اقتصاديا وعسكريا.

وأعلنت هذه المنطقة الانفصالية استقلالها بصورة أحادية، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها. وتزود روسيا هذه المنطقة بالغاز مجانا وتنشر فيها 1500 عسكري. والأسبوع الماضي، استدعت مولدافيا سفير موسكو للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي قال فيه إن بلاده تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا لكي يصبح لديها منفذ إلى ترانسدنيستريا.

تعزيز الأمن في مولدافيا

ويوم الثلاثاء، دعت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، الثلاثاء، إلى «الهدوء» وأعلنت إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا بعد سلسلة انفجارات هزت ترانسدنيستريا، في حين اتهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو.

وقالت ساندو، في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي، «إنها محاولة لزيادة التوترات.. ندعو إخواننا المواطنين إلى التزام الهدوء والشعور بالأمان»، معلنة تشديد إجراءات المراقبة في وسائل النقل العام وتعزيز الدوريات الحدودية، وفق «فرانس برس».