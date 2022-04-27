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واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن ضباط روس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:31 صباحا
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن ضباط روس
مبني وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)
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عرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 6 أشخاص وصفتهم بأنهم ضباط مخابرات عسكرية روس نفذوا هجمات إلكترونية أثرت على بنى تحتية أمريكية حساسة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الضباط الستة يعملون في وحدة تركز على الأنشطة الإلكترونية في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية، وكانوا من الضالعين في هجوم ببرمجيات خبيثة عالمي في 2017 أصاب أجهزة كمبيوتر لعدد من الكيانات الأميركية الخاصة، منها نظام للمستشفيات، وفق وكالة «رويترز».

الضباط مرتبطون بالهجوم الإلكتروني «نوت بتيا»
وأصاب الهجوم الإلكتروني «نوت بتيا» في 2017 قطاعات من البنية التحتية في وكرانيا بحالة من الشلل، وألحق أضرارًا بأجهزة كمبيوتر في دول بجميع أنحاء العالم، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.

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ورغم نفي روسيا أي ضلوع لها في الهجوم، قالت الخارجية الأميركية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة وجهت في 2020 لضباط وحدة «ساندورم» الستة لائحة اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال حاسوبي وانتهاك، إلى جانب تهم أخرى.

وأضافت أنه تقرر منح مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى «تحديد هوية أو موقع أي شخص يشارك، سواء كان يعمل بتوجيهات حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة إلكترونية خبيثة ضد البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة».

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