واشنطن تحذر من مساعٍ لـ«تصعيد التوتر» بعد التفجيرات في المنطقة المولدافية الانفصالية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، من محاولات لـ«تصعيد التوتر» بعد سلسلة من التفجيرات في منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الانفصالية الموالية لروسيا، والمجاورة لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمام صحفيين: «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء أي محاولة محتملة لتصعيد التوتر»، من دون تحميل موسكو المسؤولية عن التفجيرات كما فعلت كييف، وفق «فرانس برس».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الثلاثاء، إن بلاده تدعم مولدافيا في مواجهة «مخاطر زعزعة استقرارها» بعد سلسلة انفجارات وقعت في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا والمجاورة لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن «الوزير أعرب لنظيره المولدافي عن قلقه إزاء الحوادث التي وقعت خلال اليومين الماضيين في ترانسدنيستريا. وفي هذا الإطار، جدد دعم فرنسا التام لاستقرار مولدافيا وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار التي قد تكون هدفًا لها».

إجراءات لتعزيز الأمن في مولدافيا

ودعت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، الثلاثاء، إلى «الهدوء» وأعلنت إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا بعد سلسلة انفجارات هزت ترانسدنيستريا، في حين اتهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو.

وقالت ساندو، في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي، «إنها محاولة لزيادة التوترات (...) ندعو إخواننا المواطنين إلى التزام الهدوء والشعور بالأمان»، معلنة تشديد إجراءات المراقبة في وسائل النقل العام وتعزيز الدوريات الحدودية.

توقعوا وصول «زوار»

وفي كييف، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في تغريدة على «تويتر» إن «روسيا تسعى لزعزعة استقرار منطقة ترانسدنيستريا، ما يعني أن على مولدافيا أن تتوقع وصول (زوار)»، في إشارة إلى القوات الروسية التي بدأت اجتياح بلاده في 24 فبراير الماضي.

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وتنص الإجراءات التي أعلنتها الرئيسة المولدافية الموالية لأوروبا على تعزيز الدوريات الحدودية وتشديد الرقابة على وسائل النقل العام، لا سيما على طول نهر دنيستر الذي يفصل مولدافيا عن منطقتها الانفصالية، بالإضافة أيضًا إلى رفع مستوى جاهزية قوات الأمن.

وشددت ساندو على أن «مولدافيا تدين بشدة أي محاولة لزعزعة استقرار الوضع». وأتى تصريح ساندو في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسته للبحث في سلسلة الانفجارات التي هزت، يومي الإثنين والثلاثاء، منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المدعومة من روسيا.