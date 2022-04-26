رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات الحدودية مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، الثلاثاء، إلى «الهدوء» وأعلنت إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا بعد سلسلة انفجارات هزت ترانسدنيستريا، في حين اتهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو.

وقالت ساندو، في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي، «إنها محاولة لزيادة التوترات (...) ندعو إخواننا المواطنين إلى التزام الهدوء والشعور بالأمان»، معلنة تشديد إجراءات المراقبة في وسائل النقل العام وتعزيز الدوريات الحدودية، وفق «فرانس برس».

توقعوا وصول «زوار»

وفي كييف، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في تغريدة على «تويتر» إن «روسيا تسعى لزعزعة استقرار منطقة ترانسدنيستريا، ما يعني أن على مولدافيا أن تتوقع وصول (زوار)»، في إشارة إلى القوات الروسية التي بدأت اجتياح بلاده في 24 فبراير الماضي.

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وتنص الإجراءات التي أعلنتها الرئيسة المولدافية الموالية لأوروبا على تعزيز الدوريات الحدودية وتشديد الرقابة على وسائل النقل العام، لا سيما على طول نهر دنيستر الذي يفصل مولدافيا عن منطقتها الانفصالية، بالإضافة أيضًا إلى رفع مستوى جاهزية قوات الأمن.

وشددت ساندو على أن «مولدافيا تدين بشدة أي محاولة لزعزعة استقرار الوضع». وأتى تصريح ساندو في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسته للبحث في سلسلة الانفجارات التي هزت، يومي الإثنين والثلاثاء، منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المدعومة من روسيا.

تمدد النزاع في أوكرانيا

وأثارت هذه الانفجارات مخاوف من تمدد النزاع في أوكرانيا إلى هذا البلد الصغير الواقع في أوروبا الشرقية. وأدى تفجيران، الثلاثاء، إلى تدمير برج لاسلكي، وذلك غداة هجوم بقاذفات قنابل يدوية استهدف وزارة في تيراسبول، عاصمة المنطقة الانفصالية.

وترانسدنيستريا التي انفصلت عن مولدافيا بعد حرب أهلية قصيرة عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، وتدعمها موسكو اقتصاديًا وعسكريًا.

وأعلنت هذه المنطقة الانفصالية استقلالها بصورة أحادية، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها. وتزود روسيا هذه المنطقة بالغاز مجانًا وتنشر فيها 1500 عسكري.

والأسبوع الماضي، استدعت مولدافيا سفير موسكو للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي قال فيه إن بلاده تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا لكي يصبح لديها منفذ إلى ترانسدنيستريا.

روسيا «قلقة»

من جانبه، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا «تتابع من كثب» الوضع في ترانسدنيستريا، مضيفًا أن «المعلومات التي ترد من هناك تثير القلق».

ورغم أن الهجومين لم يسفرا عن وقوع ضحايا، قررت السلطات المحلية رفع مستوى التأهب «الإرهابي» لمدة 15 يومًا، معززة بذلك صلاحيات القوات الأمنية.

وجاء في مرسوم أصدره زعيم هذه المنطقة الانفصالية الموالي لروسيا، فاديم كراسنوسيلسكي، «المستوى الأمني خطر (...) اتخذ قرار برفع مستوى التأهب للتهديد الإرهابي».

كما ألغي العرض العسكري الذي كان مقررًا في 9 مايو في تيراسبول لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. وأكد كراسنوسيلسكي أن العناصر الأولى للتحقيق في أحداث يومي الإثنين والثلاثاء «تؤدي إلى أوكرانيا».