Atwasat

رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات الحدودية مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 09:06 مساء
رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات الحدودية مع أوكرانيا
رئيسة مولدافيا، مايا ساندو. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، الثلاثاء، إلى «الهدوء» وأعلنت إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا بعد سلسلة انفجارات هزت ترانسدنيستريا، في حين اتهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو.

وقالت ساندو، في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي، «إنها محاولة لزيادة التوترات (...) ندعو إخواننا المواطنين إلى التزام الهدوء والشعور بالأمان»، معلنة تشديد إجراءات المراقبة في وسائل النقل العام وتعزيز الدوريات الحدودية، وفق «فرانس برس».

توقعوا وصول «زوار»
وفي كييف، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في تغريدة على «تويتر» إن «روسيا تسعى لزعزعة استقرار منطقة ترانسدنيستريا، ما يعني أن على مولدافيا أن تتوقع وصول (زوار)»، في إشارة إلى القوات الروسية التي بدأت اجتياح بلاده في 24 فبراير الماضي.

- مولدافيا تغلق مجالها الجوي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
-  مولدافيا تستدعي السفير الروسي

وتنص الإجراءات التي أعلنتها الرئيسة المولدافية الموالية لأوروبا على تعزيز الدوريات الحدودية وتشديد الرقابة على وسائل النقل العام، لا سيما على طول نهر دنيستر الذي يفصل مولدافيا عن منطقتها الانفصالية، بالإضافة أيضًا إلى رفع مستوى جاهزية قوات الأمن. 

وشددت ساندو على أن «مولدافيا تدين بشدة أي محاولة لزعزعة استقرار الوضع». وأتى تصريح ساندو في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسته للبحث في سلسلة الانفجارات التي هزت، يومي الإثنين والثلاثاء، منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية المدعومة من روسيا.

 تمدد النزاع في أوكرانيا
وأثارت هذه الانفجارات مخاوف من تمدد النزاع في أوكرانيا إلى هذا البلد الصغير الواقع في أوروبا الشرقية. وأدى تفجيران، الثلاثاء، إلى تدمير برج لاسلكي، وذلك غداة هجوم بقاذفات قنابل يدوية استهدف وزارة في تيراسبول، عاصمة المنطقة الانفصالية.

وترانسدنيستريا التي انفصلت عن مولدافيا بعد حرب أهلية قصيرة عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، وتدعمها موسكو اقتصاديًا وعسكريًا.

وأعلنت هذه المنطقة الانفصالية استقلالها بصورة أحادية، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها. وتزود روسيا هذه المنطقة بالغاز مجانًا وتنشر فيها 1500 عسكري.

والأسبوع الماضي، استدعت مولدافيا سفير موسكو للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي قال فيه إن بلاده تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا لكي يصبح لديها منفذ إلى ترانسدنيستريا.

روسيا «قلقة»
من جانبه، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا «تتابع من كثب» الوضع في ترانسدنيستريا، مضيفًا أن «المعلومات التي ترد من هناك تثير القلق».

ورغم أن الهجومين لم يسفرا عن وقوع ضحايا، قررت السلطات المحلية رفع مستوى التأهب «الإرهابي» لمدة 15 يومًا، معززة بذلك صلاحيات القوات الأمنية.

وجاء في مرسوم أصدره زعيم هذه المنطقة الانفصالية الموالي لروسيا، فاديم كراسنوسيلسكي، «المستوى الأمني خطر (...) اتخذ قرار برفع مستوى التأهب للتهديد الإرهابي».

كما ألغي العرض العسكري الذي كان مقررًا في 9 مايو في تيراسبول لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. وأكد كراسنوسيلسكي أن العناصر الأولى للتحقيق في أحداث يومي الإثنين والثلاثاء «تؤدي إلى أوكرانيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
«مودريتش» قلب الملكي النابض بالحيوية في العام 37

«مودريتش» قلب الملكي النابض بالحيوية في العام 37
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة

جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة ...
إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بـ«كوفيد»
إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بـ«كوفيد»
بوتين لغوتيريس: ما زال لدي «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا
بوتين لغوتيريس: ما زال لدي «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن...
رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات الحدودية مع أوكرانيا
رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
المزيد
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على محادثات مع كوريا الشمالية رغم «الاستفزازات» الجديدة
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على ......
واشنطن تحذر من مساعٍ لـ«تصعيد التوتر» بعد التفجيرات في المنطقة المولدافية الانفصالية
واشنطن تحذر من مساعٍ لـ«تصعيد التوتر» بعد التفجيرات في ......
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ«تعزيز وتطوير» ترسانة الأسلحة النووية لبلاده
زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ«تعزيز وتطوير» ترسانة الأسلحة ......
رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات الحدودية مع أوكرانيا
رئيسة مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وتعزز الدوريات ......
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط