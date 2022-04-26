Atwasat

الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 08:08 مساء
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من مارس 2022 في نيويورك. (أ ف ب)
alwasat radio

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء، قرارا يلزم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بتبرير استخدامها للفيتو، في إصلاح نادر قوبل بالتصفيق وأعيد إحياؤه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

والإجراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك لوحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول «تدفع ثمنا سياسيا أعلى» عندما تستخدم الفيتو، على حد قول سفير من بلد لا يتمتع بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته، بحسب «فرانس برس».

لكن، هل سيدفع الإصلاح الدول الخمس الدائمة العضوية الى التقليل من استخدام الفيتو المنصوص عليه في شرعة الأمم المتحدة، أم أنه سيكون له تأثير حافز لزيادة اللجوء إليه لوقف تمرير نصوص غير مقبولة؟.

المستقبل كفيل بالإجابة 
وحده المستقبل كفيل بالإجابة على هذا السؤال. قد تدفع بعض الدول الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو بشأن نصوص حول إسرائيل. من ناحية أخرى، يمكن لواشنطن أن تطرح مشروع قرار يشدد العقوبات على كوريا الشمالية هو قيد النقاش منذ عدة أسابيع، للتصويت في مجلس الأمن رغم علمها أن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض ضده.

- روسيا تسقط مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا في مجلس الأمن
-  اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو

والإصلاح الذي عُرض للمرة الأولى قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تنعقد الجمعية العامة «في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو».

وانضم ما يقارب من مئة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدمت النص الذي سيسهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر كما قال دبلوماسي روسي طلب عدم الكشف عن هويته قبل تبنيه.

هل روسيا مستهدفة؟ 
وأكد سفير ليختنشتاين كريستيان ويناويسر أن المشروع «لا يستهدف أحدا»، مشددا على أنه «ليس موجها ضد روسيا» في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف الغزو الروسي بسبب حق موسكو في الفيتو.

وبالنسبة للولايات المتحدة، تستغل روسيا منذ عقدين حق النقض الذي تتمتع به والنص المعتمد يتيح معالجة هذا الأمر.

وقال كريستيان ويناويسر إن القرار يهدف إلى «تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية وأصواتنا جميعا نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين».

والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة. وقال سفير طالبا عدم كشف هويته إن تطبيقه الفوري «سيسلط الضوء» على استخدام هذا الحق وعلى «عمليات العرقلة» في مجلس الأمن.

 توسيع وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات 
إضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يضم المجلس أيضا عشرة أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين لا تتمتع بحق النقض.

ومن مقدمي القرار إضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال تم توسيع مجلس الأمن - وهو توسيع وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات - لتمثيل عالم اليوم بشكل أفضل. 

لكن لم يتم ادراج البرازيل التي أشارت، الثلاثاء، إلى أن حق النقض يمكن أن يكون مفيدا لضمان السلام، أو الهند الدولة الاخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية التي حصلت عليها وكالة «فرانس برس».

منذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي العام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة والمملكة المتحدة 30 مرة وكل من الصين وفرنسا 18 مرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريم بنزيما «السلاح الأشد فتاكا» للملكي أمام أحلام السيتي

كريم بنزيما «السلاح الأشد فتاكا» للملكي أمام أحلام السيتي
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول

الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وكييف تتهم موسكو بزعزعة المنطقة
مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وكييف تتهم موسكو بزعزعة ...
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا ...
بلينكن: بوتين ليس «جديا» بشأن المفاوضات حول أوكرانيا
بلينكن: بوتين ليس «جديا» بشأن المفاوضات حول أوكرانيا
ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا
ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
المزيد
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
بوتين لغوتيريس: ما زال لدي «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا
بوتين لغوتيريس: ما زال لدي «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا...
إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بـ«كوفيد»
إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بـ«كوفيد»...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة......
ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا
ألمانيا تتخلى عن تحفظها وتوافق على إرسال دبابات لأوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط