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بوتين لغوتيريس: ما زال لدي «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 07:46 مساء
بوتين لغوتيريس: ما زال لدي «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في موسكو، الثلاثاء، إنه ما زال لديه «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف بوتين لغوتيريس «رغم حقيقة أن العملية العسكرية مستمرة، ما زلنا نأمل في أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة إيجابية» من المفاوضات، وفق «فرانس برس».

وحض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، كلا من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا  وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية».

- غوتيريس يدعو من موسكو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
- زيلينسكي يندد بقرار غوتيريس «غير المنطقي» التوجه إلى موسكو قبل كييف

وفي وقت سابق اليوم، دعا غوتيريس، لإجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، كما دعا موسكو وكييف إلى العمل مع الأمم المتحدة للسماح بفتح ممرات إنسانيةوقال غوتيريس، خلال المؤتمر الصحفي، «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، مضيفا أنها «تتطلب تحقيقا مستقلا».

زيلينسكي يندد بزيارة غوتيريس لموسكو
كما دعا غوتيريس، خلال زيارته لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال»، مضيفا «ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال».

وفور الإعلان عن زيارة غوتيريس إلى روسيا، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة «غير المنطقي» زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

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