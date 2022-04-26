إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بـ«كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خضعت، الثلاثاء، لفحص «كوفيد-19» أتت نتيجته إيجابية، مطمئنا إلى أنها لم تكن في الأيام الأخيرة على اتصال «وثيق» بالرئيس جو بايدن.

وقالت الناطقة باسم هاريس، كيرستن آلن، في بيان إن نائبة الرئيس «لا تعاني أي عوارض وستعزل نفسها وتواصل العمل من مقر إقامتها»، مشيرة إلى أنها «لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس أو بالسيدة الأولى وذلك بسبب برامج رحلاتهم الأخيرة»، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، إلى 510.2 مليون حالة حتى صباح الثلاثاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 11.24 مليار.

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وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 510 ملايين و239 ألف حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

6 ملايين وفاة بكورونا

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و220 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و246 مليون جرعة.

وهناك عدد من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.