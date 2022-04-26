وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاجتماع شهريا للبحث في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية لمواجهة الغزو الروسي، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، بعد اجتماع أمني استضافته ألمانيا وشاركت فيه نحو 40 دولة.

وقال أوستن «سيصبح اجتماع اليوم مجموعة اتصال شهرية حول دفاع أوكرانيا عن ذاتها»، مضيفا أنه يتمنى تنسيق عمل «الدول ذات النوايا الحسنة لتكثيف جهودنا وتنسيق مساعدتنا والتركيز على كسب معركة اليوم والمعارك المقبلة»، بحسب «فراسن برس».

وقال أوستن في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين في غرب ألمانيا «أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا». ويهدف الاجتماع إلى تسريع تزويد أوكرانيا عتادا عسكريا تطالب به كييف لصد الغزو الروسي الذي بوشر في 24 فبراير، بحسب «فرانس برس».

وأكد وزير الدفاع الأميركي الذي زار كييف الأحد مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حيث التقيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي «سنستمر في بذل كل ما هو ممكن لتلبية» طلبات أوكرانيا.

الأسابيع المقبلة «حرجة»

وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، وفق «رويترز»، من أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدة الأمنية، الآن، لمساعدتها في التصدي لهجوم روسي قد يكون حاسما في الشرق. وقال إن الأسابيع المقبلة «حرجة».

أضاف ميلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين المسافرين معه «الوقت ليس في صالح أوكرانيا. نتيجة هذه المعركة تعتمد الآن وهنا على الأشخاص الموجودين في هذه القاعة». وأردف ميلي «الأوكرانيون سيقاتلون.نحتاج للتأكد من أن لديهم الوسائل اللازمة للقتال».

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وبعد أن صدت القوات الأوكرانية هجوم روسيا على كييف في الشمال، أعادت موسكو نشر قواتها في الشرق لشن هجوم بري في «دونباس».

ضربات المدفعية لقصف المواقع الأوكرانية

ويقدر مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، أن روسيا ستعتمد بشكل كبير على ضربات المدفعية في محاولة لقصف المواقع الأوكرانية بينما تتحرك موسكو من خلال القوات البرية على عدة اتجاهات في محاولة لتطويق الجيش الأوكراني والقضاء على جزء كبير منه.

لكن الولايات المتحدة تقدر أيضا أن العديد من الوحدات الروسية مستنزفة، حيث يعمل بعضها بعد تعرضها لخسائر بشرية تصل إلى 30%، وهي نسبة يقول مسؤولون إن الجيش الأميركي يراها مرتفعة جدا لدرجة يصعب على الوحدات أن تستمر معها في القتال.

ويستشهد مسؤولون أميركيون بحالات مثل الدبابات الروسية التي ليس فيها غير من يقودونها، من دون طواقم، ومعدات دون المستوى المطلوب تكون إما عرضة لأعطال أو قديمة.