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مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وكييف تتهم موسكو بزعزعة المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 04:00 مساء
مولدافيا تدعو للهدوء في ترانسدنيستريا وكييف تتهم موسكو بزعزعة المنطقة
جنود من الجيش الروسي في أوكرانيا. (الإنترنت)
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دعت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، الثلاثاء إلى «الهدوء» وأعلنت عن إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا، بعد سلسلة انفجارات هزّت ترانسدنيستريا، في حين اتّهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو.

وقالت ساندو، في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي، «إنّها محاولة لزيادة التوترات (...) ندعو إخواننا المواطنين إلى التزام الهدوء والشعور بالأمان»، معلنة تشديد إجراءات المراقبة في وسائل النقل العام وتعزيز الدوريات الحدودية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

- مولدافيا تغلق مجالها الجوي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

وفي كييف قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلكو بولولياك، في تغريدة على تويتر، إنّ «روسيا تسعى لزعزعة استقرار منطقة ترانسدنيستريا، ما يعني أنّ على مولدافيا أن تتوقع وصول زوّار»، في إشارة إلى القوات الروسية التي بدأت باجتياح بلاده في 24 فبراير الماضي.

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