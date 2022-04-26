بيلاروس تعلن إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بيلاروس تنفيذ تدريبات عسكرية غير متوقعة، تشمل قواتها الجوية والقوات المضادة للطائرات مع القوات الروسية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع في مينسك، القول إن التدريبات ستستمر حتى الجمعة المقبلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «دب أ».

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وأضافت الوكالة أن قيادة القوات الجوية والقوات المضادة للطائرات من المنطقة العسكرية الغربية الروسية، ستشارك في المناورات، لكن لم تقدم مزيد التفاصيل.

ويجرى خلال هذه التدريبات تنفيذ محاكاة لمواقف قتالية، على الرغم من أنه عادة لا تكون هناك تحركات للجنود.