الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى الإشعاع في تشرنوبيل «غير طبيعي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، إن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشرنوبيل النووية «غير طبيعي»، وارتفع في أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة.

وأضاف غروسي، في تصريحات خلال زيارته الموقع إن «مستوى الإشعاع، برأيي، غير طبيعي.. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا وعندما غادرت.. إننا نتابع الأمر يومًا بيوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وقال ميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئاسة: «بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبيل».

وفي 3 مارس الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن «القوات المسلحة للاتحاد الروسي تحتل أراضي محطة زابوريجيا النووية؛ فيما يتحكم طاقم التشغيل بأقسام الطاقة بالمحطة ويؤمن تشغيلها وفقًا لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل».