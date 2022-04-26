«جيش تحرير بلوشستان» يتبني التفجير قرب المعهد الصيني بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الانفصاليون البلوش أن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة صينيين بالقرب من معهد صيني تابع لجامعة كراتشي في جنوب باكستان، الثلاثاء، نفذته امرأة.

وقالت المجموعة على «تلغرام» إن جيش تحرير بلوشستان «يقبل المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم (الثلاثاء) على الصينيين في كراتشي»، مشيرة إلى أن هذه العملية الانتحارية هي الأولى التي تنفذها امرأة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في الشرطة إن الهجوم استهدف سيارة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة صينيين. وقال قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لـ«فرانس برس» إن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان انتحاريا، لكن فريق إزالة الألغام وصل إلى المكان ويقوم بجمع أدلة التفجير».

والبلوش إحدى القوميات التي تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان في إقليم بلوشستان، ويشكل البلوش 3.6% من سكان باكستان، و2% من سكان إيران، وتوجد أقليات منهم في الهند وفي دول الخليج العربي.

رئيس وزراء باكستان يندد بالانفجار

وندد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بالانفجار الذي «استهدف مركبة تقل كادرا تعليميا صينيا في جامعة كراتشي» جنوب البلاد، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا، ومؤكدًا ضرورة تقديم الجناة للعدالة.

وأظهرت لقطة لكاميرا مراقبة بثتها وسائل إعلام محلية وقوع الانفجار في المركبة التي تقل الكادر الصيني وخلفها شخص على دراجة نارية فور اقتراب المركبة من سيدة كانت تقف عند تقاطع قريب.

وأدى الإنفجار إلى تهميش نوافذ أحد المبانئ المجاورة للموقع. و فور الانفجار طوقت قوات الأمن المكان وباشرت بالتحقيق في ملابساته، ووفق تقرير أولي قدرت الشرطة وزن العبوة الناسفة بنحو 3 كيلوغرامات تشمل قطعا معدنية.