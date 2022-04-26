510.2 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم و11.24 مليار شخص تلقوا اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، إلى 510.2 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 11.24 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 510 ملايين و239 ألف حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

6 ملايين وفاة بكورونا

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و220 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارًا و246 مليون جرعة.

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وهناك عدد من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.