حاكم خاركيف: 4 قتلى و9 مصابين جراء قصف روسي للمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيغوبوف، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، جراء قصف روسي استهدف المنطقة الإثنين.

وأوضح خاركيف، لوسائل إعلام حكومية، أن القصف تسبب أيضًا في إصابة تسعة أشخاص آخرين، وفق وكالة «رويترز».

لافروف يحذر من حرب عالمية ثالثة

وفي وقت سابق الإثنين، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عرقلة أوكرانيا لمحادثات السلام، قائلًا إن خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي».

- لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

وأكد لافروف، في حديثه إلى وكالات أنباء روسية، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف، لكنه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«التظاهر» بالتفاوض، مضيفًا «إنه ممثل جيد.. إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض»، وفق ما نقلت وكالة وكالة «يورو نيوز».