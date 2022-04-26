وزير بريطاني يرد على اتهام لافروف «ناتو» بخوض حرب بالوكالة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي الأوسع، وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.

جاء تصريح الوزير البريطاني ردًا على ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن حلف شمال الأطلسي يخوض حربًا بالوكالة مع روسيا، حسب وكالة «رويترز».

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وقال هيبي لقناة «سكاي نيوز التلفزيونية» بعد سؤاله عن تصريحات لافروف إن الجهة التي تفعل ذلك هي «المجتمع (الدولي) المانح وليس حلف شمال الأطلسي».

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ومضى الوزير البريطاني قائلًا «جهود (الدول) المانحة احتشدت بواسطة دول، كثير منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكنّ كثيرًا منها من خارجه... ليس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقدم المساعدات العسكرية».