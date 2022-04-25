ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفضه العودة إلى منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» مرة أخرى، حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك.

ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن ترامب قوله أنه سيُفعل حسابًا رسميًا له على منصة «تروث سوشيال» الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة.

وقال ترامب: «لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث»، متابعًا: «آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر؛ لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث».

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منصة «تروث»

وفي فبراير الماضي، أطلق ترامب المنصة الجديدة لعدد محدود فقط، كفترة تجريبية، على متجر «آبل» داخل الولايات المتحدة. وهو تطبيق يحوي خصائص مشابهة لـ«تويتر»، في خطوة أعقبت منعه العام الماضي من النشر على حساباته في «تويتر».

ومنع «تويتر» الرئيس السابق، من استخدام حسابه، بعد حادث اقتحام مقر الكونغرس، يناير العام 2021، وقال إن ذلك كان بسبب خرقه شروط الاستخدام وتمجيد العنف.

وتعرّف منصة ترامب الجديدة نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها «شركة ضخمة» للتواصل الاجتماعي، تشجِّع التواصل المفتوح، الصادق، دون تفرقة بين الأعراق أو تحيز ضد أفكار سياسية أو أيديولوجية، وفقًا لموقع «بي بي سي».

ماسك يشتري «تويتر»

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وافق مجلس إدارة «تويتر» على عرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار (34.5 مليار جنيه إسترليني) من الملياردير إيلون ماسك.

لكن البيت الأبيض رفض التعليق على الصفقة، وقال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارًا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.