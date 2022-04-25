روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قرية حدودية وإصابة مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم حاكم منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، مساء الإثنين، كييف بقصف قرية، مؤكدًا أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين وخلف أضرارًا في منازل عديدة.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف، على تطبيق «تلغرام»، «تعرضت قرية لقصف من الواضح أن مدنيين أُصيبوا. حتى الآن، هناك جريحان: رجل أُصيب في يده وامرأة أُاصيبت في عنقها»، بحسب «فرانس برس».

في سياق متصل أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق الإثنين، أن القوات الروسية دمرت ست محطات سكك حديدية.

وقال كوناشينكوف إن «القوات الصاروخية نفذت 15 ضربة أصابت موقعًا لمنظومة صواريخ توشكا أو الأوكرانية، ومدفعية الميدان، و10 مناطق لتجمع الجنود المشاة والمدرعات»، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

تدمير 6 محطات سكك حديدية

وأضاف أن ما يصل إلى «40 فردًا، و17 وحدة من العربات المدرعة والمركبات العسكرية الأوكرانية قد تم تدميرها». وأشار كوناشينكوف إلى تدمير صواريخ عالية الدقة أربعة مواقع قيادة أوكرانية، ومستودعًا للذخيرة في منطقة سلافيانسك، والمقر الرئيسي لمنظمة القطاع الأيمن في نوفوغرودوفكا.

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وكشف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت ست محطات سكك حديدية، حيث زود الغرب من خلالها أوكرانيا بالأسلحة. وقال كوناشينكوف: «دمرت الأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ست محطات سكك حديدية: كراسنوي، وزدولبونوف، وجميرينكا، وبيرديشيف، وكوفيل وكوروستين».