8.15 مليار دولار.. قيمة المساعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا، نحو 8.15 مليار دولار، ليشمل ذلك المساعدات العسكرية والإنسانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تساعد أوكرانيا، وقد رصدت هذا المبلغ قاعدة بيانات أصدرها معهد «كيل» للاقتصاد العالمي بشأن حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والمقارنة بين ما قدمته الدول المانحة، وفق شبكة «سي إن إن».

ويجري تسجيل المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية عن طريق جمع المعلومات من المصادر الرسمية والحكومية ووسائل الإعلام.

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4.6 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، إذ وصل إجمالي المساعدات العسكرية إلى 4.6 مليار دولار، والمساعدات الإنسانية إلى 3.4مليار دولار، ليبلغ الإجمالي نحو 8.15 مليار دولار.

وجاءت بولندا في المرتبة الثانية في منح المساعدات لأوكرانيا، حيث بلغت المساعدات التي قدمتها نحو مليار دولار، وأغلبها مساعدات مالية، تلتها بريطانيا بمجموع 773.9 مليون دولار.

ما الفارق بين الدعم الأميركي والأوروبي؟

وقال مدير الأبحاث في معهد «كيل» والمؤلف الرئيسي لمقتفي الدعم الأوكراني، كريستوف تريبيش: «من اللافت للنظر أن أميركا وحدها تقدم أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي تشتعل الحرب في دولة جواره».

وبلغ مجموع المساعدات التى قدمتها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار من مؤسسات الاتحاد الأوروبي و2.1 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.