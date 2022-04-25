إدارة بايدن تريد صلاحيات برلمانية لتدمير الطائرات المسيرة الخاصة بـ«جهات خبيثة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، سعيه للحصول على صلاحيات موسعة من الكونغرس لرصد تهديد الطائرات المسيَّرة والتصدي له، بما في ذلك الحصول على سلطة واضحة لحماية المطارات داخل البلاد.

ووسّع الكونغرس في العام 2018 سلطة وزارة العدل وإدارات وزارة الأمن الداخلي في إعطاب أو تدمير الطائرات المسيَّرة التي تشكل تهديدًا، التي تعرف رسميًا باسم «منظومات الطائرات غير المأهولة»، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تقول إنها تحتاج إلى مزيد السلطات مع زيادة عدد الطائرات المسيَّرة المسجلة بصورة كبيرة، حسب «رويترز».

خطة أميركية لمراقبة الطائرات دون طيار

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يوسع قدرات الرصد لدى مالكي المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى مثل مصافي النفط. وأصدر البيت الأبيض «خطة العمل الوطنية لأنظمة الطائرات دون طيار المحلية»، مشيرًا إلى أنه سينشئ قاعدة بيانات لتتبع حوادث الطائرات المسيرة «كمستودع على مستوى الحكومة للإدارات والوكالات من أجل فهم أفضل للتهديد المحلي في مجمله».

وأشار إلى أن انتشار الطائرات المسيَّرة تسبب أيضًا في مخاطر جديدة على السلامة العامة والخصوصية والأمن الداخلي.

«جهات خبيثة» تحاول الاستفادة من الطائرات المسيَّرة

كما لفت إلى أن «الجهات الخبيثة» استخدمت بشكل متزايد أنظمة الطائرات المسيَّرة في الداخل لارتكاب الجرائم وإجراء المراقبة غير القانونية والتجسس الصناعي وإحباط جهود إنفاذ القانون.

وأظهر اقتراح جرى إرساله إلى الكونغرس، في وقت سابق من أبريل الجاري، أنه منذ العام 2018 استخدمت وكالات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك الخدمة السرية الأميركية وخدمة الحماية الاتحادية، أساليب الكشف ومكافحة الطائرات المسيَّرة أكثر من 200 مرة، معظمها في مهام وقائية حساسة.

100 تقرير شهري عن الطائرات المسيَّرة

وأكد التقرير الأميركي أن إدارة الطيران الاتحادية تتلقى الآن أكثر من 100 تقرير عن رؤية طائرات مسيرة شهريًا.

واعتبر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، أن توصيات الكونغرس «حيوية لتمكيننا من التهديدات التي تشكلها العمليات الخبيثة، والاستخدام غير المشروع للطائرات المسيَّرة».