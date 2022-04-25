«الدفاع» الروسية: تدمير 6 محطات سكك حديدية تمد القوات الأوكرانية بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الإثنين، أن القوات الروسية دمرت ست محطات سكك حديدية.

وقال كوناشينكوف إن «القوات الصاروخية نفذت 15 ضربة أصابت موقعًا لمنظومة صواريخ توشكا أو الأوكرانية، ومدفعية الميدان، و10 مناطق لتجمع الجنود المشاة والمدرعات»، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

تدمير 6 محطات سكك حديدية

وأضاف أن ما يصل إلى «40 فردًا، و17 وحدة من العربات المدرعة والمركبات العسكرية الأوكرانية قد تم تدميرها». وأشار كوناشينكوف إلى تدمير صواريخ عالية الدقة أربعة مواقع قيادة أوكرانية، ومستودعًا للذخيرة في منطقة سلافيانسك، والمقر الرئيسي لمنظمة القطاع الأيمن في نوفوغرودوفكا.

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وكشف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت ست محطات سكك حديدية، حيث زود الغرب من خلالها أوكرانيا بالأسلحة. وقال كوناشينكوف: «دمرت الأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ست محطات سكك حديدية: كراسنوي، وزدولبونوف، وجميرينكا، وبيرديشيف، وكوفيل وكوروستين».

تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية

وأوضح أنه من خلال هذه النقاط يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية لكتائب القوات الأوكرانية في دونباس.

كما أكد كوناشينكوف أن القوات الجوية-الفضائية الروسية قصفت مستودعين آخرين للوقود للقوات الأوكرانية. ونوه إلى أن صواريخ عالية الدقة أُطلقت من الجو حيدت وحدها 27 منشأة عسكرية.

وأضاف كوناشينكوف: «خلال اليوم، تعرضت 27 منشأة عسكرية أوكرانية لصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو»، وتابع : «ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية-الفضائية الروسية 82 منشأة عسكرية في أوكرانيا على مدار اليوم، من بينها 4 مواقع قيادة، و76 منطقة لتجمع الطواقم العسكرية النشطة والمعدات العسكرية للعدو، بالإضافة إلى مستودعين لتخزين لوقود».