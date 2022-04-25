تقرير عسكري بريطاني: روسيا حققت تقدما بسيطا في أوكرانيا بعد تركيزها على دونباس

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية الإثنين أن روسيا أحرزت تقدما بسيطا في بعض المناطق منذ أن حولت تركيزها إلى احتلال منطقة دونباس بالكامل، وقالت «بدون وجود عناصر دعم لوجستية كافية، لم تحرز روسيا بعد تقدما يذكر».

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية أن دفاع أوكرانيا عن ماريوبول استنفد أيضا العديد من الوحدات الروسية وقلل من فاعليتها القتالية، وفق «رويترز».

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وأفاد تحديث عسكري بريطاني الأحد أن أوكرانيا صدت العديد من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس في الأيام الماضية.

المقاومة الأوكرانية قوية في جميع المحاور

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أنه على الرغم من تحقيق روسيا لبعض المكاسب على الأرض، كانت المقاومة الأوكرانية قوية في جميع المحاور وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

وأضاف التحديث أن «تراجع الروح المعنوية الروسية والوقت المحدود لإعادة تشكيل القوات وتجهيزها وتنظيمها بعد هجمات سابقة يعوق الفاعلية القتالية الروسية على الأرجح».