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بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 07:58 مساء
بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح
لقاء يجمع فولوديمير زيلينسكي وأنتوني بلينكن ولويد أوستن (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الأميركي، بعد زيارته كييف، إن روسيا تنهار، وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيًا لتشديد العقوبات على روسيا.

وقال بلينكن، بعد زيارة استمرت ثلاث ساعات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الدفاع لويد أوستن، «عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، روسيا تنهار، أوكرانيا تنجح»، بحسب موقع «دويتشة فيله» الألماني.

 تجريد أوكرانيا من سيادتها واستقلالها
وأوضح بلينكن أن الهدف الروسي هو تجريد أوكرانيا من سيادتها واستقلالها، لكنه أشار إلى أنها لم تتمكن من فعل ذلك بعد، على الرغم من الهجمات الهائلة المستمرة منذ شهرين.

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وأضاف أن أداء الجيش الروسي لم يأتِ وفقًا للتوقعات، وأن العقوبات الغربية أثرت سلبًا على الاقتصاد. وأوضح: «لا نعلم كيف سيكون مسار بقية هذه الحرب، ولكننا نعلم أن دولة أوكرانيا مستقلة وذات سيادة سوف تبقى لفترة أطول من فلادمير بوتين».

موسكو تحذر الولايات المتحدة
يذكر أن سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، صرح للتلفزيون الرسمي الروسي بأن موسكو حذرت الولايات المتحدة من إرسال مزيد الأسلحة لأوكرانيا. 

وقال أنطونوف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية، «شددنا على عدم قبول هذا الوضع الذي تُغرق فيه الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة، وطالبنا بإنهاء ذلك». وأضاف أن موسكو بعثت بمذكرة دبلوماسية إلى واشنطن تعبر عن دواعي قلق روسيا. 

وأضاف أن من شأن مثل هذه الإمدادات من الأسلحة أن تفاقم الوضع وتزيد المخاطر التي ينطوي عليها الصراع.

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