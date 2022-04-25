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الشرطة الفرنسية تقتل شخصين انطلقا في سيارة باتجاهها وسط باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 05:43 مساء
الشرطة الفرنسية تقتل شخصين انطلقا في سيارة باتجاهها وسط باريس
عنصر من الشرطة الفرنسية أمام قصر فرساي. (الإنترنت)
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قال مكتب النائب العام الفرنسي، الإثنين، إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلين انطلقا بسيارتهما صوب أفرادها بعد عدم توقفها للتفتيش وسط العاصمة باريس. وأصيب شخص ثالث في السيارة.

ووقع إطلاق النار خلال الليل بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة ثانية، مساء الأحد، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالانتخابات أو بسلوك متشدد، بحسب «رويترز».

سيارة تسير في الاتجاه المعاكس 
ورصدت الشرطة في بادئ الأمر السيارة تسير في الاتجاه المعاكس على جسر بونت نوف في وسط باريس وحاولت إيقافها لتفتيشها. وأطلق رجال الشرطة النار عندما انطلقت السيارة صوبهم.

ولقي قائد السيارة وشخص كان يركب بجواره حتفهما وهما يبلغان من العمر 25 و31 عامًا بالترتيب فيما أُصيب رجل ثالث يبلغ من العمر 42 عامًا كان يجلس في المقعد الخلفي.

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وتحقق إدارة شرطة باريس في الحادث باعتباره قضية شروع في قتل أفراد من السلطات العامة، واستجوبت هيئة رقابة الشرطة الشرطي الذي يُعتقد أنه أطلق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

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