روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، طرد 40 دبلوماسيًا ألمانيًا، ردًا على تدبير مماثل اتخذته ألمانيا قبل فترة قصيرة، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن سفير ألمانيا في موسكو استُدعي إلى الوزارة اليوم وسُلم مذكرة تفيد بأن 40 موظفًا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتُبروا أشخاصًا غبر مرغوب فيهم، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت السفارة الروسية في برلين حذرت من اتخاذ هذا الإجراء، وقالت في أوائل أبريل الجاري إن العلاقة بين بلادها وألمانيا قد تتدهور أكثر.

وطردت برلين 40 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية الحرب. فيما قالت الخارجية الروسية إن «التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا؛ ما سيؤدي إلى مزيد التدهور في العلاقات».