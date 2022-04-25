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مدريد لا تريد «تأجيج خلافات عقيمة» مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 03:47 مساء
مدريد لا تريد «تأجيج خلافات عقيمة» مع الجزائر
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس في مدريد, 20 إبريل 2022. (أ ف ب)
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أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، الإثنين، أنه «لا يريد تأجيج خلافات عقيمة» مع الجزائر، بعد إدانة الرئيس الجزائري لتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

وقال الباريس، عبر أثير إذاعة (أوندا ثيرو)، «لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته»، وفق وكالة «فرانس برس».

موقف «غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا»
وسُئل ألباريس عن تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي وصف السبت التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية، بأنه «غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا».

وقال تبون إن الجزائر «لها علاقات طيبة مع إسبانيا»، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية «غيّرَ كل شيء».

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وأضاف «لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل» لهذا النزاع.

وأعلن الباريس، الإثنين، أن «من بين كل هذه التصريحات، ما احتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري، واحترام العقود الدولية».

وكان نحو ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا، من الجزائر في الربع الأول من العام.

اعتراف إسباني واستنكار جزائري
وأعلنت مدريد في 18 مارس الماضي، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حاليا «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع»، فيما استنكرت الجزائر «تحول» موقف مدريد، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في إسبانيا.

وثمة خلافات عدة بين البلدين، أبرزها حول الصحراء الغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.

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