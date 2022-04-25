مدريد لا تريد «تأجيج خلافات عقيمة» مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، الإثنين، أنه «لا يريد تأجيج خلافات عقيمة» مع الجزائر، بعد إدانة الرئيس الجزائري لتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

وقال الباريس، عبر أثير إذاعة (أوندا ثيرو)، «لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته»، وفق وكالة «فرانس برس».

موقف «غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا»

وسُئل ألباريس عن تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي وصف السبت التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية، بأنه «غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا».

وقال تبون إن الجزائر «لها علاقات طيبة مع إسبانيا»، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية «غيّرَ كل شيء».

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وأضاف «لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل» لهذا النزاع.

وأعلن الباريس، الإثنين، أن «من بين كل هذه التصريحات، ما احتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري، واحترام العقود الدولية».

وكان نحو ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا، من الجزائر في الربع الأول من العام.