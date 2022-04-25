بوتين: نواجه عقوبات غير مسبوقة.. وخطة الغرب تقسيم روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تواجه ضغوطا وعقوبات غير مسبوقة، والاقتصاد الروسي لديه فرصة للعمل بثبات ودون إخفاقات في الظروف الحالية.

وأضاف بوتين، في اجتماع مجلس إدارة مكتب المدعي العام، اليوم الإثنين، أن «خطة الغرب الأولى تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكن لن يتمكنوا من ذلك»، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك».

- بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

- تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

- بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل

روسيا: تركيز على تطوير البلديات رغم الانشغال بالحرب

وشدد على ضرورة التحقق من إنفاق أموال الميزانية، «فأولا وقبل كل شيء، تلك المخصصة للمشاريع الوطنية الفيدرالية، ولكن يجب ألا ننسى بالطبع المشاريع على مستوى البلديات، والمستوى الإقليمي».

وأوضح: «أراقب بشكل صارم الأموال التي يجري إنفاقها على التنفيذ في المجال الدفاعي للدولة وتطوير مؤسسات الصناعة الدفاعية»، مشيرا إلى ضرورة الكشف عن الجرائم الخطيرة والوصول لنتائج إيجابية في هذا الصدد بما يقرب من 100%.