أوكرانيا تعلن عدم التوصل لاتفاق على إقامة ممر إنساني من مصنع آزوفستال في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني، للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشتوك، على تلغرام، «للأسف لا توجد اتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقف إطلاق نار من طرف روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا نيتها وقف الأعمال العدائية، الإثنين، للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو، يتعهدون بـ«وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11:00 ت غ)، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة» مدنيين «في الاتجاه الذي يختارونه»، وفق وكالة «فرانس برس».