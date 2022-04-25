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حرس الحدود البولندي: نحو 3 ملايين أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 02:03 مساء
حرس الحدود البولندي: نحو 3 ملايين أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء الغزو الروسي
سيدة أوكرانية تحمل طفلها أثناء فرارها من مدينة إربين نواحي كييف. (دويتشه فيله)
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أعلن حرس الحدود البولندي، في تغريدة، الإثنين، أن نحو 2.94 مليون أوكراني فروا إلى بولندا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، عبر أمس الأحد عدد أقل من أوكرانيا مقارنة بالأيام السابقة، بلغ 9800، أي أقل بواقع الثلث مقارنة بيوم السبت الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

أوكرانيون يعودون إلى منازلهم
وعبر 11 ألف و800 شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا أمس الأحد، معظمهم من المواطنين الأوكرانيين، وهم في الأغلب يتوجهون إلى المناطق التي أعاد الجيش الأوكراني سيطرته عليها، وفقا للسلطات.

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- دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا

ولم ترد معلومات رسمية حول عدد لاجئي الحرب الذين بقوا في بولندا، وعدد من سافروا إلى دول أوروبية أخرى.

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