حريق هائل في مخزن وقود بأكبر خط أنابيب نفط في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق كبير في صهاريج تخزين الوقود، بجوار أهم خط أنابيب لتصدير النفط في روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن مصدر لم تسمه قوله، إن الحريق، الذي شوهد من على بعد أميال وفقًا لتصوير لم يجر التحقق منه على مواقع التواصل الاجتماعي، أصاب أيضًا صهاريج تخزين الديزل في بريانسك بغرب روسيا.

ونقل موقع «invisting» عن مراسل «بي بي سي»، ستيف روزنبرغ، عبر تويتر، إن التلفزيون المحلي في بريانسك أبلغ أيضًا عن احتراق دبابات تعمل بالديزل، مضيفًا أنها منشأة عسكرية، ولم تذكر الوكالة الروسية سبب الحريق.

وتقع بريانسك على بعد 170 كيلومترًا، أو ما يزيد قليلًا عن 100 ميل، من الحدود الأوكرانية، ويُعد الحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تشير إلى ضربات عسكرية أوكرانية.

هجمات أوكرانية على منشآت حيوية روسية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هاجمت طائرات هليكوبتر أوكرانية مستودعًا للوقود في بيلغورود، وهي نقطة إمداد مهمة أخرى للقوات الروسية في أوكرانيا، بينما تعرض جسر سكة حديد مهم يربط بين روسيا وشرق أوكرانيا في الأسبوع الماضي لأضرار بالغة.

وقال موقع «invisting» إن شركة ترانسنفت لتشغيل خط الأنابيب لم تصدر بيانا فوريا حول ما إذا كانت تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب دروجبا الرئيسي، قد تأثرت أم لا.

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ينقل دروجبا من الحقبة السوفيتية، حوالي 20٪ من صادرات النفط الروسي إلى أوروبا مباشرة، إلى المصافي عبر ألمانيا وأوروبا الوسطى.

لا تأثير للحادث على أسعار النفط

ولم يكن للأخبار تأثير فوري على أسعار الخام، التي تراجعت تماشيًا مع معظم الأصول الخطرة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بسبب المخاوف بشأن انتشار كوفيد-19 في الصين، إذ أغلقت السلطات الصينية عدة مناطق في بكين وأمرت بإجراء اختبارات جماعية في نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من أن عاصمة البلاد قد تواجه إغلاقًا مطولًا مشابهًا لإغلاق شنغهاي.

وفي سياق آخر، ذكرت جريدة ذا تايمز أوف لندن عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قوله إن الاتحاد الأوروبي يستعد لجولة جديدة من العقوبات التي من شأنها أن تمتد أيضًا، جزئيًا على الأقل، إلى النفط الروسي.

كذلك، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 4.0٪ إلى 98.00 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت جرينتش)، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8٪ إلى 102.16 دولارًا للبرميل.