الاتحاد الأفريقي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه «الرائعة»

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الاتحاد الأفريقي، الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه «الرائعة»، بعد فوزه الأحد مقابل منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، داعيا إلى مواصلة إقامة «علاقات متجددة ومفيدة للطرفين» بين فرنسا وأفريقيا.

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وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في تغريدة «أوجه تهاني الحارة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة فوزه اللامعة.. أنا مسرور لمواصلة معه التزامنا ببناء علاقات متجددة ومفيدة للطرفين، بين أفريقيا وفرنسا وعلى نطاق أوسع أوروبا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولاية ثانية لماكرون

وأعيد، الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية تمتد على خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

ورغم كل شيء، حقق الرئيس انتصارا واضحا وحصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة. واختار الفرنسيون إذا إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموال جدا لأوروبا بدلا من مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.