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روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 09:42 صباحا
روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود
طائرة مسيرة تركية الصنع «بيرقدار» لدى الجيش الأوكراني، (أرشيفية: الإنترنت)
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أسقطت روسيا، الإثنين، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود بين البلدين، حيث تشن موسكو هجوما عسكريا منذ شهرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال حاكم منطقة كورسك، روماين ستارفويت، عبر «تلغرام» إن منظومة «الدفاع المضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين اليوم» في منطقة ريلسك الحدودية مع أوكرانيا، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا ولا أضرار مادية، حسب وكالة «فرانس برس».

حريق في روسيا قرب الحدود الأوكرانية
وفي الساعات الأولى من اليوم الإثنين، اندلع حريق في مستودع كبير للوقود «في ترانسنفت بريانسك دروجبا في بريانسك».

وتقع تلك البلدة على بعد 150 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وتُستخدم كقاعدة لوجستية للهجوم العسكري لموسكو في هذا البلد، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

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