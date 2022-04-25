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الداخلية الفرنسية: ماكرون حسم الفوز بـ58.5%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 01:50 صباحا
الداخلية الفرنسية: ماكرون حسم الفوز بـ58.5%
ماكرون ملوحا لأنصاره عقب حسم جولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية (تويتر)
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 58.55% مقابل 41,45% لمنافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن.

وتلقى ماكرون التهاني من قادة وزعماء حول العالم بمناسبة إعادة انتخابه، من بينهم تهنئة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال إن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.

وكتب بلينكن على تويتر: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة».

ماكرون: لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع
وأعلن ماكرون، في خطاب أمام برج إيفل في باريس الأحد، أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني «يلزمني للأعوام المقبلة»، لكن توجه أيضا إلى معارضيه قائلًا: «لست رئيس فريق؛ إنما رئيس الجميع».

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وقال ماكرون «أعلم أن عددًا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعمًا للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف»، مضيفًا «هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة»، وفق «فرانس برس».

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