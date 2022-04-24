ماكرون: لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن إيمانويل ماكرون الذي أُعيد انتخابه، الأحد، رئيسًا لفرنسا في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني «يلزمني للأعوام المقبلة»، لكن توجه أيضا إلى معارضيه قائلًا: «لست رئيس فريق؛ إنما رئيس الجميع».

وقال ماكرون في خطاب أمام برج إيفل في باريس «أعلم أن عددًا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعمًا للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف»، مضيفًا «هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة». وأضاف أنه لا بدّ من«إعطاء أجوبة» للذين دفعهم «الغضب والاختلاف في الرأي» للتصويت الى أقصى اليمين، وفق «فرانس برس».

رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية

وأعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتدّ على خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرّف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

ورغم كلّ شيء، حقق الرئيس انتصارًا واضحًا وحصد ما بين 57.6 و58.2%من الأصوات، متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، بحسب «فرانس برس».

واختار الفرنسيون إذًا إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموال جدًا لأوروبا بدلًا من مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.

«إشارة قوية لصالح أوروبا»

وكتبت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة «عزيزي إيمانويل ماركون، أقدّم كل تهانيّ لإعادة انتخابك (...) أبدي ارتياحي الى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معًا، سنمضي قدمًا بفرنسا وأوروبا».

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وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على «تويتر»: «في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تمامًا من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية».

كما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا». من جانبه، هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ماكرون وغرّد بالفرنسية قائلًا «أنا مسرور بأن نواصل العمل معًا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم».