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شولتس: إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 10:10 مساء
شولتس: إعادة انتخاب ماكرون «إشارة قوية لصالح أوروبا»
المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الذين صوّتوا له أرسلوا «إشارة قوية لصالح أوروبا».

وكتب على «تويتر» بالفرنسية «تهانينا»، وتابع بالألمانية قائلًا: «تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!»، بحسب «فرانس برس».

ولاية ثانية لماكرون
وأعيد، الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتدّ على خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرّف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

 ورغم كلّ شيء، حقق الرئيس انتصارًا واضحًا وحصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة. واختار الفرنسيون إذًا إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموال جدًا لأوروبا بدلًا من مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.

«إشارة قوية لصالح أوروبا»
وكتبت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة «عزيزي إيمانويل ماركون، أقدّم كل تهانيّ لإعادة انتخابك (...) أبدي ارتياحي الى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معًا، سنمضي قدمًا بفرنسا وأوروبا».

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وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على «تويتر»: «في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تمامًا من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية».

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ماكرون وغرّد بالفرنسية قائلًا «أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم».

«واحد، اثنان، خمسة أعوام إضافية!»
وهتف أنصار ماكرون الذين تجمّعوا في حديقة «شان دو مارس» في باريس تحت برج إيفل، «واحد، اثنان، خمسة أعوام إضافية!»، ثمّ علت موسيقى قبل عشر دقائق من إعلان التقديرات.

وماكرون (44 عامًا) هو أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك العام 2002 بعدما هزم منافسه آنذاك والد مارين لوبن، جان-ماري لوبن.

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