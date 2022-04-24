أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية، الأحد، أن خسائر القوات الروسية ارتفعت إلى 21 ألف قتيل من الجنود بالإضافة لتدمير مئات الدبابات والآليات والمدرعات، وذلك مع دخول الغزو الروسي شهره الثالث.

وتشير هذه الإحصاءات التي نشرها الجيش الأوكراني إلى مقتل 21800 ألف جندي روسي، وذلك على الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذا الرقم من أطراف مستقلة، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

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وتابع الجيش إنه دمّر ما مجموعه 873 دبابة و2238 عربة مدرعة و179 مقاتلة و154 طائرة هليكوبتر و408 مدفع.

انسحاب القوات الروسية

وانسحبت القوات الروسية من ضواحي العاصمة كييف في أواخر مارس وأعادت تركيز جهودها على منطقة دونباس الشرقية بعد أن تضافرت عوامل بينها المقاومة الأوكرانية في إبطاء تقدمها.

وتناول عديد من الخبراء العسكريين الأسباب التي يمكن أن تفسر الخسائر التي وصفتها روسيا نفسها بالفادحة، وبينها القرارات التكتيكية السيئة من قبل القادة العسكريين الروس والتقليل الكبير من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.