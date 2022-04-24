Atwasat

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 07:18 مساء
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
سيارة متضررة في الساحة المركزية بعد قصف مبنى في خاركيف، أوكرانيا، الثلاثاء 1 مارس 2022 (أسوشيتد برس)
alwasat radio

أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية، الأحد، أن خسائر القوات الروسية ارتفعت إلى 21 ألف قتيل من الجنود بالإضافة لتدمير مئات الدبابات والآليات والمدرعات، وذلك مع دخول الغزو الروسي شهره الثالث.

وتشير هذه الإحصاءات التي نشرها الجيش الأوكراني إلى مقتل 21800 ألف جندي روسي، وذلك على الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذا الرقم من أطراف مستقلة، بحسب موقع إذاعة  «مونت كارلو» الدولية.

- تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
- الأمم المتحدة تتهم القوات الروسية بارتكاب أفعال «قد ترقى إلى جرائم حرب» في أوكرانيا

وتابع الجيش إنه دمّر ما مجموعه 873 دبابة و2238 عربة مدرعة و179 مقاتلة و154 طائرة هليكوبتر و408 مدفع.

انسحاب القوات الروسية
وانسحبت القوات الروسية من ضواحي العاصمة كييف في أواخر مارس وأعادت تركيز جهودها على منطقة دونباس الشرقية بعد أن تضافرت عوامل بينها المقاومة الأوكرانية في إبطاء تقدمها.

وتناول عديد من الخبراء العسكريين الأسباب التي يمكن أن تفسر الخسائر التي وصفتها روسيا نفسها بالفادحة، وبينها القرارات التكتيكية السيئة من قبل القادة العسكريين الروس والتقليل الكبير من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية

روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 6 جنود وإصابة 20 في ثلاث هجمات «إرهابية» في مالي
مقتل 6 جنود وإصابة 20 في ثلاث هجمات «إرهابية» في مالي
إصابة قس في هجوم بسكين في نيس بفرنسا
إصابة قس في هجوم بسكين في نيس بفرنسا
%63.23 نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
%63.23 نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات ...
تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم الحرب» في أوكرانيا
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم ......
المزيد
رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل أوروبا»
رئيس الوزراء الإيطالي: إعادة انتخاب ماكرون «خبر رائع لكل ......
مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور
مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور...
الانتخابات الفرنسية.. لوبن تقر بهزيمتها وتتعهد بمواصلة الكفاح
الانتخابات الفرنسية.. لوبن تقر بهزيمتها وتتعهد بمواصلة ......
تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا
تقديرات أولية: إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا...
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط