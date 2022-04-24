%63.23 نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 63.23% حتى الساعة 15.00 ت غ، في تراجع يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65.30 في المئة)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.

ويعكس هذا الرقم أيضًا تراجعًا بنحو نقطتين عن النسبة التي سجلت في الدورة الأولى في العاشر من أبريل والتي بلغت 65.00%، وفق «فرانس برس».

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41% حتى منتصف الأحد، أي أقل بنقطتين تقريبًا مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية للسباق الرئاسي العام 2017، (28.23%)، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

غير أن المشاركة تخطت نسبة 25.5% المسجلة منتصف يوم الدورة الأولى في 10 أبريل، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن إلى الدورة الثانية، التي أظهرت استطلاعات عدة، أنها قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت.

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وبدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد؛ لانتخاب رئيسهم المقبل، والاختيار كما في 2017، بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته القومية مارين لوبن في اقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

واُفتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 6.00 بتوقيت غرينتش على أن تغلق الساعة 17.00 و18.00 (ت غ ) في المدن الرئيسية، ومن المفترض أن تقدّم وزارة الداخلية ظهر الأحد الأرقام الأولية حول نسبة المشاركة.