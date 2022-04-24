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مقتل 6 جنود وإصابة 20 في ثلاث هجمات «إرهابية» في مالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 04:35 مساء
مقتل 6 جنود وإصابة 20 في ثلاث هجمات «إرهابية» في مالي
قوات تابعة للجيش المالي. (الإنترنت)
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قُتل ستة جنود ماليين وأصيب عشرون، الأحد في ثلاث هجمات متزامنة شنتها جماعات «إرهابية» بواسطة «مركبات مليئة بالمتفجرات» على ثلاثة معسكرات للجيش في وسط مالي، على ما أعلن الجيش المالي في بيان.

وأكد الجيش في البيان أن هذه الهجمات خلفت «ستة قتلى» و 20 جريحًا في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات»، بحسب «فرانس برس».

تسلم  قاعدة غوسي
وسلم الجيش الفرنسي، الثلاثاء الماضي، رسميًا قاعدة غوسي الواقعة في شمال مالي إلى القوات المسلحة المالية، على ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، ما يعد خطوة كبيرة على طريق خروج قوة برخان المناهضة لـ«المتطرفين» من البلاد.

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وأشار الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية، الكولونيل باسكال إياني، إلى أن «نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح ساريًا»، موضحًا أن القاعدة كانت تضم 300 جندي فرنسي. وأوضح أن الموقع «جرى تسليمه على حاله مع جميع الأجهزة الدفاعية وجميع المعدات (...) ومع البنية التحتية للثكنات كذلك. لم نقم بإخلائه».

عملية إقليمية كبرى تحت مسمى «برخان»
وتدخلت فرنسا العام 2013 لوقف تقدم جماعات متطرفة كانت تهدد باماكو، ثم شكلت عملية إقليمية كبرى تحت مسمى «برخان» ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم «داعش».

قرر الرئيس الفرنسي في فبراير الانسحاب العسكري الكامل من مالي، في ظل سياق أمني متدهور وأزمة دبلوماسية بين باريس وباماكو التي تولى فيها المجلس العسكري السلطة. وقال الكولونيل إياني «الماليون أصحاب سيادة. لقد قمنا بعملنا بشكل صحيح ولا يمكن مهاجمتنا بطريقة غير شريفة». 

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