بوتين يحضر مراسم عيد الفصح الأرثوذكسي في العاصمة موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسم عيد الفصح الأرثوذكسي في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة موسكو.

وظهر فلاديمير بوتين خلال قداس عيد الفصح، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

هدنة عيد الفصح مهددة

واتهمت أوكرانيا روسيا بقتل ثمانية أشخاص، من بينهم رضيع، في غارة على مدينة أوديسا الجنوبية، الأمر الذي كاد يقضي على الآمال في التوصل إلى هدنة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

والجمعة، طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، من الرئيس الروسي، ضمان وجود ممرات إنسانية في ماريوبول لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

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كتب ميشال، على «تويتر»: «اتصلت بالرئيس بوتين.. طالبت بأن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فورًا، لا سيما تزامنًا مع عيد الفصح الأرثوذكسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويستعد بوتين لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسبوع الجاري، في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.