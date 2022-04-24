وزير الخارجية الإسرائيلي: لا خطة لدينا لتقسيم «الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، أن حكومة الاحتلال «ملتزمة» بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، حيث تجددت الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين أخيرًا.

وقال لبيد: «يصلي المسلمون في جبل الهيكل، بينما يكتفي غير المسلمين بزيارته»، مستخدمًا التسمية اليهودية لحرم المسجد الأقصى.

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وأضاف: «لا يوجد تغيير ولن يكون هناك أي تغيير. لا خطة لدينا لتقسيم جبل الهيكل بين الأديان»، وفق وكالة «فرانس برس».

اعتداءات متكررة في باحة الأقصى

وشهدت باحة المسجد الأقصى اعتداءات متكررة من الاحتلال والمتشددين اليهود، على المصلين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ما أدى لسقوط عشرات الجرحى، واعتقال المئات من الفلسطينيين.

واندلعت اشتباكات جديدة بين الفلسطينيين العزل وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة الماضي، في باحة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، وفق وكالة «فرانس برس».