الصين تبدأ حملة للتعامل مع العنف على الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت السلطات الصينية من 18 منصة إلكترونية كبرى، تحسين أنظمتها لمراقبة ورصد العنف عبر شبكة الإنترنت، وتطوير آليات حقيقية لحماية الضحايا من مثل هذا السلوك، وذلك ضمن حملة قومية لمواجهة العنف.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن إدارة الفضاء السيبراني في الصين، قالت في بيان صدر اليوم الأحد، إنه يتعين على المنصات، ومنها «ويبو كورب» و«بيتدانس»، منع نشر مثل هذا العنف من خلال محو التعليقات المتعلقة به في الوقت المناسب.

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وجاء في البيان، أن المنصات في حاجة للقيام بترتيبات عمل مفصلة، بناء على توصيات الحكومة، كما أن المنصات التي تتهاون في تطبيق التعليمات سوف تواجه عقوبات قاسية.