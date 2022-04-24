ارتفاع الوفيات بـ«كوفيد» في الصين وتحذير من وضع «قاتم»

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت شنغهاي 39 وفاة بـ«كوفيد»، الأحد في أعلى حصيلة وفيات يومية رغم تدابير إغلاق استمرت لأسابيع، بينما حذرت بكين من وضع «قاتم» مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وتبذل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، جهودًا حثيثة للقضاء على أسوأ تفش للفيروس خلال عامين، مع تدابير إغلاق صارمة وحملة اختبارات واسعة، في إطار استراتيجية «صفر كوفيد» ما يرمي بثقله على الأنشطة التجارية ومعنويات السكان، وفق وكالة فرانس برس.

وتخضع شنغهاي المركز التجاري العالمي لتدابير عزل شامل تقريبًا منذ مطلع الشهر، ما يعطل سلاسل الإمداد فيما عديد الأهالي يلزمون منازلهم لفترات طويلة بعد أن باتت المدينة بؤرة التفشي.

وكانت أكبر المدن الصينية، أعلنت عن أول حالات الوفيات في 18 أبريل الحالي، رغم تسجيلها يومياً آلاف الحالات في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت الأحد عن 39 وفاة، بحسب أرقام اللجنة الوطنية للصحة، ما يرفع الحصيلة إلى 87 وفاة إضافة إلى نحو 22 ألف حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس.

وأعلنت شنغهاي السبت، عن 12 وفاة في حصيلة يومية قياسية.

وتبذل المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة جهوداً حثيثة لتوفير المواد الغذائية الطازجة للأشخاص المعزولين في منازلهم، فيما أفاد مرضى عن صعوبة في الوصول إلى رعاية صحية منتظمة في وقت جرى نشر الآلاف من عمال الصحة لإجراء الفحوص وتقديم العلاج.

وحذر مسؤولو الصحة، من المخاطر التي يمثلها «كوفيد» بشكل خاص على كبار السن والسكان غير الملقحين في غالبيتهم، وقالوا إن متوسط عمر المتوفين من جراء تفشي الفيروس في شنغهاي هو 81 عاما، بينما لم يكن خمسة من المتوفين ملقحين، علمًا بأن السلطات ذكرت أن الوفيات تشمل أشخاصًا كانوا مصابين بأمراض وحالتهم حرجة.

وأثيرت شكوك حول فعالية اللقاحات المصنعة في الصين، نظرًا لأن بكين لم تستورد أي لقاحات مصنعة في الخارج.

انتقادات على الإنترنت

وسعت أجهزة الرقابة لإزالة تعليقات على الإنترنت، تنتقد فترات الإغلاق المطولة في شنغهاي، ومن بين تلك تسجيل فيديو يظهر التحديات التي يواجهها الأهالي في حياتهم اليومية، للتزود بالسلع الغذائية والوصول إلى خدمات أساسية.

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ومساء السبت اندلع حريق في مبنى سكني ما أثار الخوف والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أُغلقت العديد من مخارج الأبنية في إطار تدابير الحد من تفشي الفيروس.

22 إصابة جديدة في بكين

من ناحية أخرى أفيد عن 22 إصابة جديدة في بكين الأحد، في وقت أغلقت سلطات العاصمة مجمعًا سكنيًا وسط المدينة بموازاة إعلان المسؤولين أن الوضع «قاتم».

وقال مسؤول الصحة، بانغ شينغهو، إن البيانات الأولية تشير إلى أن «كوفيد» «ينتشر بشكل غير مرئي» في العاصمة منذ أسبوع، «ما يفاقم المخاوف إزاء صعوبة المكافحة والسيطرة».

وقرابة ربع الحالات المسجلة في بكين تتعلق بأشخاص فوق 60 عامًا، ونصف كبار السن المصابين بـ«كوفيد» لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس، فيما ألغت العديد من نوادي اللياقة البدنية والرياضة حصصها أو أغلقت أبوابها.

قيود مشددة في بكين

وفرضت بكين أيضًا قيودًا مشددة على الدخول إلى المدينة، وتطلب من المسافرين إبراز نتيجة فحص سلبي أجري خلال 48 ساعة.

ويُحظر دخول أشخاص سافروا إلى مدن أو مقاطعات سجلت إصابة على الأقل في الأسبوعين الماضيين.