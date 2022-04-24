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روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 01:49 مساء
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية
صاروخ سارمات الروسي. (يورو نيوز)
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أوكرانيا تقول إن روسيا نشرت قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» المتنقلة على بعد 60 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

نشرت روسيا قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» المتنقلة على بعد 60 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد.
وفي تحديثها الصباحي اليومي عن تطورات الحرب، قالت القوات المسلحة الأوكرانية، «زاد العدو من عدد القوات في منطقة بيلجورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وأضافت: «وفقًا للمعلومات المتاحة، جرى نشر قاذفات صواريخ (إسكندر-إم) على بعد 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا»، دون تقديم مزيد التفاصيل حول موقع نشرها.

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وحل صاروخ «إسكندر»، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم «إس.إس-26 ستون»، محل صاروخ «سكود» السوفياتي، ويصل مدى صواريخ «إسكندر» ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

وقالت روسيا، الجمعة، إنها تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل، فيما تقول كييف إن هذا يظهر أن موسكو لديها أهداف أوسع من هدفها المعلن المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا و«تخليصها من النازيين».

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