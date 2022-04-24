Atwasat

الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 01:04 مساء
الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين
صورة جوية تظهر آثار القصف الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية. (سي إن إن)
alwasat radio

دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض، الأحد، إلى «وقف فوري»، للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية «اليوم».

وقال عوض، في بيان، إن «حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنًا، على المحك في ماريوبول»، وفق وكالة «فرانس برس».

- تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

وأضاف «نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس، كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد الأشخاص عرضة للخطر.. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم.. غدًا، سيكون فات الأوان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
%26.41 نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية حتى منتصف اليوم
%26.41 نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية حتى منتصف اليوم
قفزة قياسية لصادرات النفط الأميركي
قفزة قياسية لصادرات النفط الأميركي
الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين
الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم الحرب» في أوكرانيا
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم ......
المزيد
الثالث هذا الشهر.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة مركب تهريب وقود
الثالث هذا الشهر.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة مركب ......
ارتفاع الوفيات بـ«كوفيد» في الصين وتحذير من وضع «قاتم»
ارتفاع الوفيات بـ«كوفيد» في الصين وتحذير من وضع «قاتم»...
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود الأوكرانية
روسيا تنشر قاذفات صواريخ «إسكندر-إم» بالقرب من الحدود ......
الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين
الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في ماريوبول ......
قفزة قياسية لصادرات النفط الأميركي
قفزة قياسية لصادرات النفط الأميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط