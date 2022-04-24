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قفزة قياسية لصادرات النفط الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 12:54 مساء
قفزة قياسية لصادرات النفط الأميركي
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت صادرات النفط الأميركي قفزة قياسية في تاريخها خلال الأسبوع الماضي، حيث تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على استبدال الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي أسبوعي قدره 10.6 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما تفوقت صادرات الولايات المتحدة على وارداتها بأكثر من أي وقت مضى، وفق البيانات الحكومية المسجلة منذ العام 1990، حسب وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.

أصبحت الولايات المتحدة ملاذًا أخيرًا لتوريد الطاقة بعد أن دفع غزو روسيا لأوكرانيا المشترين إلى اللجوء إليها للحصول على كل شيء من النفط الخام ووقود السيارات والغاز الطبيعي المسال.

- أ سعار النفط ترتفع مع احتمال حظر أوروبا الخام الروسي وتراجع الإمدادات من ليبيا 
- النفط يعوض بعض خسائره مع التركيز على نقص المعروض من روسيا وليبيا 
- تبذب أسعار النفط وسط تأثير الصين وإغلاقات الحقول في ليبيا

الشركات الغربية والاستثمارات الروسية
وسحبت الشركات الغربية استثماراتها من روسيا وقطعت العلاقات مع شركات الطاقة والتجارة فيها، وفرضت عدة حكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، عقوبات على واردات النفط.

وقال محلل النفط، مات سميث، «الصادرات القوية كانت مدفوعة بالانجذاب إلى أوروبا، ونتوقع زيادتها خلال الأسابيع المقبلة»، وظل الطلب على الديزل في الولايات المتحدة مرتفعًا عن بلدان أميركا اللاتينية وأوروبا.

وقال بعض المتعاملين إن البيانات الحكومية الأسبوعية الأميركية تميل إلى التقلب، لكن الطلب الملحوظ على النفط الأميركي يظل قويًا، في إشارة إلى الصادرات القوية مع اقتراب الصيف. وأوضح المتعاملون أن الأسعار الضعيفة نسبيًا للخام الأميركي قد تجذب مزيد المشترين وذلك وفق وكالة بلومبرغ الاقتصادية.

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