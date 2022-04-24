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%26.41 نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية حتى منتصف اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 12:37 مساء
%26.41 نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية حتى منتصف اليوم
مركز اقتراع في باريس. 24 إبريل 2022 (رويترز)
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بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41% حتى منتصف الأحد، أي أقل بنقطتين تقريبًا مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية للسباق الرئاسي العام 2017، (28.23 %)، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

غير أن المشاركة تخطت نسبة 25.5% المسجلة منتصف يوم الدورة الأولى في 10 أبريل، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن إلى الدورة الثانية، التي أظهرت استطلاعات عدة، أنها قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».

- الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

وبدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد؛ لانتخاب رئيسهم المقبل، والاختبار كما في 2017، بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته القومية مارين لوبن في اقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

واُفتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 6.00 بتوقيت غرينتش على أن تغلق الساعة 17.00 و18.00 (ت غ ) في المدن الرئيسية، ومن المفترض أن تقدّم وزارة الداخلية ظهر الأحد الأرقام الأولية حول نسبة المشاركة.

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